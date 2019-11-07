В молодежи патриарха больше всего расстраивает любовь к интернету и нелюбовь к Отечеству

На съезде возглавляемого патриархом Кириллом Общества русской словесности глава РПЦ обозначил самые актуальные нравственные проблемы, связанные с подрастающим поколением. В своем выступлении основной акцент он сделал на двух бедах: дефиците подлинного патриотизма и разрушительном влиянии интернета, которые, как ему представляется, прочно взаимосвязаны.

По наблюдениям главного православного в стране, уже "не одно поколение молодёжи... не отличается сознательной любовью к своему Отечеству", и проявляется это, в частности, в том, что их устремления и чаяния связаны с комфортной жизнью за границей.

Источник этих печальных для него настроений - в идеологическом влиянии интернета, от которого должна "прививать" школа, знакомя "с наследием наших выдающихся соотечественников, давая реальные примеры следования долгу и призванию, самоотверженного служения Отечеству, деятельного добра и милосердия, счастливого и праведного супружества".

Ранее Кирилл предрекал интернету поглощение "антихристом".