Невзоров посоветовал Путину "не смешить" людей своими мыслями о русском языке

Выступление президента Владимира Путина на Совете по русскому языку, где он проявил свое неполное понимание того, что такое "Википедия", а также уверенность в том, что титульному языку государства мешают некие враги, скептически оценил публицист Александр Невзоров. По его мнению, национальный лидер ни в чем не был убедителен в тот вечер. В государственной поддержке и защите от вредных влияний со стороны русское наречие, считает он, вовсе не нуждается, и занимает в условном мировом "зачете" языков вполне адекватное место.

"Вот не смешил бы он, не лез бы он в те темы, в которых он не понимает ничего. Если бы русский язык по объективным показаниям был бы так прекрасен, богат, так универсален, так удобен, он давно бы стал языком интернационального общения, но он не стал. И дело совсем не в коварстве масонов и не в проделках русофобов, есть иерархия языков", - отметил он в авторской радиопрограмме, особо подчеркнув заслуги латыни и английского перед человечеством.

Особенно забавным комментатору показалось то, что, по его подсчетам, из 25 сказанных Путиным наиболее строгих и суровых слов на заданную тему 11 оказались заимствованиями.

Одновременно с Невзоровым выступление Путина раскритиковал другой политический обозреватель, Максим Шевченко, обвинивший Кремль в излишнем шовинизме.