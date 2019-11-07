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19:59

Невзоров посоветовал Путину "не смешить" людей своими мыслями о русском языке

фото ЗакС политика Невзоров посоветовал Путину "не смешить" людей своими мыслями о русском языке

Выступление президента Владимира Путина на Совете по русскому языку, где он проявил свое неполное понимание того, что такое "Википедия", а также уверенность в том, что титульному языку государства мешают некие враги, скептически оценил публицист Александр Невзоров. По его мнению, национальный лидер ни в чем не был убедителен в тот вечер. В государственной поддержке и защите от вредных влияний со стороны русское наречие, считает он, вовсе не нуждается, и занимает в условном мировом "зачете" языков вполне адекватное место.

"Вот не смешил бы он, не лез бы он в те темы, в которых он не понимает ничего. Если бы русский язык  по объективным показаниям был бы так прекрасен, богат, так универсален, так удобен, он давно бы стал языком интернационального общения, но он не стал. И дело совсем не в коварстве масонов и не в проделках русофобов, есть иерархия языков", - отметил он в авторской радиопрограмме, особо подчеркнув заслуги латыни и английского перед человечеством.

Особенно забавным комментатору показалось то, что, по его подсчетам, из 25 сказанных Путиным наиболее строгих и суровых слов на заданную тему 11 оказались заимствованиями.

Одновременно с Невзоровым выступление Путина раскритиковал другой политический обозреватель, Максим Шевченко, обвинивший Кремль в излишнем шовинизме.

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21:46    
20-57
Гоща, ты опять в стадии ремиссии и способен тыкать в клаву? А я по тебе, по клоуну, скучал. Даже подумал уж не умер ли, доходяга. Ан нет - есть ещё ягоды в ягодицах. Ну, пиши, пиши, поумничай, побрызгай слюнями, повесели нас, русофоб-скудоумец.
PS. Ты-то, кстати, русский знаешь почти на "хорошо" - почему в расе у тебя два "С"?

20:57    
кому в мире из цивилизованных наций он на хер нужен - язык путиноидов, коррупционеров, войны и нищебродов... да уже сама рассейская жисть и путинские понты - "весь мир замочим в сортире"... - отпугивает "любознательных" от всего рассейского и чтобы что-то кому-то знать о рассе, ну если только - кроме интерпола, ... все шарахаются от рассеи... пора учить китайский...

20:11    
Если русофобы нападают на Путина по русскому языку, то значит, что он абсолютно прав! Особенно в том, что РУССКИЙ язык - один из важнейших факторов обеспечения ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ России, самобытности РУССКОГО народа и тд.!

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