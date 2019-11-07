Ходунова: Задержанных на акции КПРФ отпустили после вмешательства Зюганова

Депутат Законодательного собрания Ольга Ходунова и другие задержанные на традиционном шествии КПРФ в честь годовщины Великой Октябрьской революции были отпущены из 18-го отдела полиции без протоколов. Как рассказала ЗАКС.Ру сама Ходунова, освобождению поспособствовал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

В 18-м отделе полиции Петроградского района вместе с Ходуновой оказались еще 9 человек.

- Безобразие! Сажали в автозак без оснований просто идущих по тротуару людей, - рассказала ЗАКС.Ру лидер петербургских коммунистов. - Когда я начала выяснять, за что они людей задерживают, они сказали: "Мы вам сейчас припишем препятствие сотрудникам полиции". На тот момент они не знали, что я депутат Законодательного собрания. Потом я представилась. Они и меня взяли. Отрывали меня от машины, выламывая руки.

В отделе полиции депутату и другим участникам акции также не стали объяснять причины задержания и не предъявили обвинений. У всех доставленных в отдел забрали документы.

- У меня забрали паспорт и депутатское удостоверение. Вернули через полчаса. Никто не извинился перед нами. Сказали: "Вы можете быть свободны". Насколько я знаю, в этот процесс включился Геннадий Андреевич Зюганов. Освободили нас после вмешательства лидера партии, - заявила Ольга Ходунова.

Случившееся она оценивает как "полицейский произвол" и "нарушение конституционных прав". "У нас даже не было шествия. Просто люди шли по городу. Получается, что людям нельзя ходить по городу в праздник", - удивляется депутат.

Напомним, городская администрация отказалась согласовывать традиционную акцию КПРФ в честь 7 ноября. Вместо шествия к крейсеру "Аврора" коммунистам предложили прогуляться в Удельном парке. Партия отказалась от этого варианта и пригласила своих сторонников на прогулку и встречу с депутатами. Задержания начались сразу после старта мероприятия. Ходунова оказалась в числе первых задержанных. Позже в автозаки отправили еще около десятка людей с красными флагами и без.

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