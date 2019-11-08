Умер сдружившийся с тигром Амуром козел Тимур

В Приморском сафари-парке умер козел Тимур, который стал известен благодаря своей дружбе с тигром Амуром, сообщила Эльвира Головина, которая была опекуном.

Головина подчеркнула, что козлик содержался в отличных условиях, за его здоровьем следили личный врач и врачи Сафари-парка. По ее словам, урну с прахом Тимура захоронят с почестями и в дальнейшем на его могиле установят бронзовую скульптуру.

Дружба между Тимуром и тигром Амуром завязалась в 2015 году. Изначально козла привели в вольер как добычу, но он дал отпор, и тигр не стал его есть. Животные вместе гуляли в общем парке.

В 2016 году директор парка заявил, что Тимура выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы VI созыва. Козел должен был баллотироваться самовыдвиженцем от одномандатного избирательного округа. Директор считал, что от Тимура будет меньше вреда, чем от некоторых депутатов.