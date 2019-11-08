В Новгородской области из-за паводков растет число подтопленных домов

Несмотря на усиленные меры по борьбе с последствиями непогоды и введенный 6 ноября режим чрезвычайной ситуации, в Новгородской области с каждым увеличивается число пострадавших от наводнений домохозяйств, что следует из сводок регионального управления МЧС.

"В настоящее время остаются подтопленными 40 населенных пунктов, 164 жилых дома, в которых проживают 360 человек, в том числе 52 ребенка, а также 629 приусадебных участка, 33 участка дорог, повреждено восемь деревянных переправ, отсутствует проезд к 11 населенным пунктам", - гласит последнее сообщение.

Согласно предыдущей информации, затопленными официально считались 145 домов. В настоящий момент жителей эвакуируют, а тех, кто отказывается уезжать, снабжают медикаментами и продовольствием.

В начале ноября в аналогичном положении оказалась половина муниципальных районов Вологодской области, но там 7 ноября паводки начали постепенно спадать.