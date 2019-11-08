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11:58

В Новгородской области из-за паводков растет число подтопленных домов

фото ЗакС политика В Новгородской области из-за паводков растет число подтопленных домов

Несмотря на усиленные меры по борьбе с последствиями непогоды и введенный 6 ноября режим чрезвычайной ситуации, в Новгородской области с каждым увеличивается число пострадавших от наводнений домохозяйств, что следует из сводок регионального управления МЧС.

"В настоящее время остаются подтопленными 40 населенных пунктов, 164 жилых дома, в которых проживают 360 человек, в том числе 52 ребенка, а также 629 приусадебных участка, 33 участка дорог, повреждено восемь деревянных переправ, отсутствует проезд к 11 населенным пунктам", - гласит последнее сообщение.

Согласно предыдущей информации, затопленными официально считались 145 домов. В настоящий момент жителей эвакуируют, а тех, кто отказывается уезжать, снабжают медикаментами и продовольствием.

В начале ноября в аналогичном положении оказалась половина муниципальных районов Вологодской области, но там 7 ноября паводки начали постепенно спадать.

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12:32    
ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ!!!
В Москве  проводятся помпезные парады- а где-то в России БЕДА!!!
9 МАЯ - под звуки маршей  в Сибири горит тайга на огромных территориях,малые силы спасателей пытаются тушить пожар.  Горят поселки, гибнут люди, животные.
30 ИЮЛЯ, День Военно-морского флота-под звуки маршей  в Сибири наводнение на огромных территориях, малые силы спасателей пытаются помочь людям. Рушатся дома, гибнут люди, животные.
7 НОЯБРЯ- парад на Красной площади. Под звуки маршей в ВОЛОГОДСКОЙ и НОВГОРОДСКИХ областях наводнение. Рушатся дома, гибнут люди, животные.
Когда смотришь по ТВ, какие жалкие дома горя или их  сносит водой,  наворачиваются слезы.
ВЛАСТЬ д деньги тратит на огромные деньги на ЗРЕЛИЩА, а не на помощь попавшим в  БЕДУ людям...

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