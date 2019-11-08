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12:47

Шлосберг: С властью ассоциируется только Путин, поэтому на него столько надежд

фото ЗакС политика Шлосберг: С властью ассоциируется только Путин, поэтому на него столько надежд

Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг интерпретировал феномен "непотопляемого" авторитета президента Владимира Путина в условиях роста протестных настроений по стране в целом. Речь, по его мнению, уместнее вести отнюдь не о сверхпопулярности главы государства: власть в России медийно и технологически устроена так, что людям элементарно не с кого больше спросить. Поэтому, уверен "яблочник", президент укоренен в сознании россиян скорее в качестве главного "ответчика", нежели в качестве некоего объекта для почитания.

"Путин не является для значительной части жителей России ни богом, ни полубогом. Он является единственной видимой частью государства, и эта видимая часть государства совершенно естественно большей частью людей связывается с их единственными надеждами. Им никого другого не показывают, вообще никто, кроме Путина, не ассоциируется с властью", - пояснил политик в эфире радиостанции "Свобода".

Надежда на кого-то, подчеркивает Шлосберг, не тождественна удовлетворению от результатов работы этого кого-то. Особенно это важно в условиях, когда гражданам прививается мысль, что не работает больше никто другой и хоть чего-либо ждать больше не от кого.

Дискуссию спровоцировал последний социологический опрос "Левады-центра", установивший, что 16 процентов респондентов видят в Путине потенциального лидера перемен - больше, чем в каком-нибудь другом политике. Характерно, что решительных перемен в стране при этом ожидает 60 процентов опрошенных.

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13:09    
Только НОВЫЙ СТАЛИН способен был бы придать масштабный импульс развития России!

13:02    
Да, у нас ручное управление. И мы еще ждем перемен?

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