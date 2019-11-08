Беглов подтвердил планы повысить цены на проезд в метро до 60 рублей

Власти Петербурга планируют повысить стоимость проезда в городском общественном транспорте в 2020 году до 50-60 рублей, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78".

По словам Беглова, разовый проезд в метро может составить 60 рублей, на наземном транспорте - 50 рублей. Делается это с расчетом на то, что разовые проездные покупают туристы, а петербуржцы пользуются проездными билетами, в том числе электронным кошельком "Подорожник". Для владельцев последнего, заявил губернатор, рост цен будет не таким существенным: 5-8%.

Ранее комитет по транспорту сообщил, что проезд в метро подорожает до 60 рублей.

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