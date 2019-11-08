18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:33

Антимонопольщики выявили очередной картель на рынке школьного питания

фото ЗакС политика Антимонопольщики выявили очередной картель на рынке школьного питания

Петербургское управление ФАС выявило новые нарушения на торгах, связанных с обеспечением и организацией питания в школах. Согласно новейшему решению, фирмы "Квадрат", "Нур" и "Ленагропром" координировали свой действия по схеме, которую принято называть картельным сговором.

Все три организации участвовали в 2018 году в розыгрыше госконтрактов на сумму 2,36 млн рублей. За эти деньги нужно было обеспечить питанием образовательные учреждения в Курортном районе.

Характерными и в то же время типичными деталями очередного "картельного дела" стали отправка электронных заявок с одного ip-адреса, а также минимальное снижение установленного заказчиком предела цены. Одних этих фактов хватило для санкций со стороны антимонопольщиков и признания ими нарушений закона о конкуренции.

В ближайшее время трем ООО назначат административные штрафы.

Ранее УФАС находило картельный сговор в деятельности фирм, облуживавших другие образовательные учреждения города. Подобным образом им удалось освоить контракты на сумму 65 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:59 Резник и Пивоваров пикетируют на Невском в поддержку политзэков

17:45 Лодейному Полю и Подпорожью присвоят почетные звания

17:39 Макаров: Самое знаковое событие года - единый день голосования

17:36 Вишневский ответил на критические публикации в свой адрес   2

17:20 Активисты помешали работе очередной "финской ярмарки"

16:59 Владелец лапшичной требует от сотрудников ФБК 100 тысяч рублей после митингов в Москве   2

16:52 Перекрестку в центре Петербурга могут вернуть название Рождественской площади

16:33 Кремль пообещал не запрещать "Википедию" в России   1

16:25 Карельскому чиновнику захотелось пристрелить жалующихся на бездействие его администрации

15:59 Беглов заявил о невозможности выполнить рекомендации ЮНЕСКО по сохранению Петербурга   2

15:27 Совфед предлагает разрешить признавать блогеров иноагентами   1

14:54 Петербургский подрядчик реставрирует уникальные цепные мосты XIX века под Псковом

14:46 В Петербурге в очередной раз обсудили разницу искусства и вандализма в граффити   2

14:18 Депутат ГД от Архангельской области связала убыль населения с популярностью интернета   2

13:58 Навальный потребовал провести урологическую экспертизу Пескова   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru