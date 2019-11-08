18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:58

Навальный потребовал провести урологическую экспертизу Пескова

фото ЗакС политика Навальный потребовал провести урологическую экспертизу Пескова

Заступаясь за своего союзника по оппозиции, лидера либертарианцев Михаила Светова, ставшего фигурантом уголовного дела о педофилии, политик Алексей Навальный возмутился непристойностью и мелочностью повода, ставшего основанием для преследования. Основатель Фонда борьбы с коррупцией назвал гонителей Светова "опасными извращенцами" и попробовал ответить власти. Он припомнил президентскому пресс-секретарю Дмитрию Пескову, чего тот и сам не скрывает, что с одной из своих жен чиновник начал встречаться, когда она, как и возлюбленная Светова, тоже была несовершеннолетней. В логике политика, из этого следует, что с кремлевским пресс-атташе можно делать все то же самое, что и с либертарианцем.

"Я официально требую у Следственного комитета, у прокуратуры, у Кремля провести урологическую экспертизу Дмитрия Пескова и рассказать нам всем, нужно ли возбудить уголовное дело по поводу развратных действий, которые Песков совершил по отношению каких-то людей. Пусть оба, и Светов, и Песков приходят к эксперту, снимают штаны, и потом Путин или не знаю кто, Кириенко, с наслаждением разглядывают эти фотографии, упиваются, они же этого хотят", - заявил он на собственном YouTube-канале.

Дело против соратника по борьбе с режимом Навальный считает сфабрикованным от начала и до конца.

Напомним, основой для возбуждения дела и назначения Светову урологической экспертизы стали откровенные посты в Instagram 2012 года, главной героиней которых явилась возлюбленная мужчины. В рамках дела ее допрашивают тоже. Светов утверждает, что покидать Россию не собирается, а, наоборот, планирует за нее еще побороться, надеясь, что Россия поборется за него в ответ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:24    
14:08 Прекрасная идея, только, есть опасность, что российская система власти быстро приобретёт черты японского роботизированного борделя, где человекоподобные роботы играют роль проституток.

16:11    
Возбуждённые дела.

15:15    
5. Роботы должны быть бесполые.

14:22    
2. Роботы зависнут.
4. Откуда уверенность, что в них не заложат глупую отсебятину?

14:08    
Да не надо экспертиз, и так все ясно. Надо внедрить МЫСЛЬ Д.А. Медведева.
Ведь  отличную мысль высказал премьер-министр Медведев Д.А., что надо  некоторых работников заменить роботами.
И начать надо с чиновников, советников, помощников и т. д. .
Представляете, какая благодать настанет!!!
1. Роботы не требуют и не берут взятки.
2. Роботы будут выполнять работу по алгоритмам, в которые будут заложены ЗАКОНЫ РФ.
3. Роботы НЕ БУДУТ тратить время на чтение сетях критики власти , так как нам не будет необходимости критиковать чиновников-роботов.
4. Роботы не будут говорить "глупую отсебятину, потому что в них это не будет заложено.
А как ВЫ считаете?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
17:59 Резник и Пивоваров пикетируют на Невском в поддержку политзэков

17:45 Лодейному Полю и Подпорожью присвоят почетные звания

17:39 Макаров: Самое знаковое событие года - единый день голосования

17:36 Вишневский ответил на критические публикации в свой адрес   2

17:20 Активисты помешали работе очередной "финской ярмарки"

16:59 Владелец лапшичной требует от сотрудников ФБК 100 тысяч рублей после митингов в Москве   2

16:52 Перекрестку в центре Петербурга могут вернуть название Рождественской площади

16:33 Кремль пообещал не запрещать "Википедию" в России   1

16:25 Карельскому чиновнику захотелось пристрелить жалующихся на бездействие его администрации

15:59 Беглов заявил о невозможности выполнить рекомендации ЮНЕСКО по сохранению Петербурга   2

15:27 Совфед предлагает разрешить признавать блогеров иноагентами   1

14:54 Петербургский подрядчик реставрирует уникальные цепные мосты XIX века под Псковом

14:46 В Петербурге в очередной раз обсудили разницу искусства и вандализма в граффити   2

14:18 Депутат ГД от Архангельской области связала убыль населения с популярностью интернета   2

13:58 Навальный потребовал провести урологическую экспертизу Пескова   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru