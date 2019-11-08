Депутат ГД от Архангельской области связала убыль населения с популярностью интернета

Выступая 8 ноября на международном форуме "Святость материнства", проходящем в Сербии, депутат Государственной думы от Архангельской области Ольга Епифанова порассуждала о причинах снижающейся с 2016 года рождаемости населения в России и пришла к оригинальным выводам. Виновато в этом, по ее мнению, нездоровое пристрастие граждан к социальным сетям, которые заменяют так называемую реальную жизнь.

"Большинство молодых людей буквально живут в интернете и, разумеется, зависят от него. Усиливаются индивидуализм и эгоизм современного человека, страдает связь поколений. Как говорится, бытие определяет сознание, эту формулу никто не отменял", - цитирует ее слова портал 29.ru.

Кроме того, по ее словам, интернет почему-то негативно должен влиять на "историческую память".

Двумя днями ранее в деструктивном воздействии на традиционные семейные ценности интернет обвинял предстоятель РПЦ Кирилл.