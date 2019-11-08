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17:59

Резник и Пивоваров пикетируют на Невском в поддержку политзэков

фото ЗакС политика Резник и Пивоваров пикетируют на Невском в поддержку политзэков

Петербургские политики Максим Резник и Андрей Пивоваров проводят вечером 8 ноября одиночные пикеты у Гостиного двора с плакатами в поддержку фигурантов так называемого "московского дела" и всех российских политзаключенных в принципе.

"Отдельная благодарность ему за то, что продолжает поднимать тему политзаключённых в петербургском парламенте", - говорится о депутате Резнике в Telegram-канале "Агит Россия", который освещает событие.

Московским делом называют уголовное преследование участников несанкционированных протестных акций нынешнего лета в столице, на которых граждане добивались допуска до выборов в Мосгордуму снятых с них кандидатов. По делу проходит более десятка человек. Часть из них уже отбывает срок в колонии, часть все еще находится в СИЗО, а один из самых известных фигурантов, студент Егор Жуков, которому переквалифицировали статью обвинения, в ожидании приговора отбывает домашний арест.

14 октября в "московском деле" появились свежие лица: Владимир Емельянов, Егор Лесных, Максим Мартинцов, Андрей Баршай. На другой день также задержали Александра Мыльникова.

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Фотография: Telegram-канал "Агит Россия"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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