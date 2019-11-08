Удальцов доволен тем, как прошел "народный импичмент" власти 7 ноября

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов подвел итог инициированной им протестной акции под условным названием "народный импичмент путинизму и капитализму", частично приуроченной к очередной годовщине октябрьского переворота.

На Youtube-канале своего политического движения он назвал получившиеся выступления в Москве и других городах в целом успешными, сделав скидку на рабочий день и рабочее время проведения демонстрации, несмотря на то, что сам же это время и назначал.

По стране, согласно оценке Удальцова, послушались его призыва "десятки, а может, сотни тысяч человек". Однако, видеотрансляция, которую вел "Левый фронт", показывала, что число активных участников даже столичной акции в пиковые ее моменты едва ли превышало тысячу человек. Сам Удальцов ввиду своей судимости и запрета в связи с этим посещать уличные манифестации, к протестующим не приближался.

На акции от власти требовали прекратить спонсировать зарубежье и обратить внимание на нужды отечественных пенсионеров, а также заочно грозили правительству и президенту повторением революции 1917 года.