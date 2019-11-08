18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:13

Удальцов доволен тем, как прошел "народный импичмент" власти 7 ноября

фото ЗакС политика Удальцов доволен тем, как прошел "народный импичмент" власти 7 ноября

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов подвел итог инициированной им протестной акции под условным названием "народный импичмент путинизму и капитализму", частично приуроченной к очередной годовщине октябрьского переворота.

На Youtube-канале своего политического движения он назвал получившиеся выступления в Москве и других городах в целом успешными, сделав скидку на рабочий день и рабочее время проведения демонстрации, несмотря на то, что сам же это время и назначал.

По стране, согласно оценке Удальцова, послушались его призыва "десятки, а может, сотни тысяч человек". Однако, видеотрансляция, которую вел "Левый фронт", показывала, что число активных участников даже столичной акции в пиковые ее моменты едва ли превышало тысячу человек. Сам Удальцов ввиду своей судимости и запрета в связи с этим посещать уличные манифестации, к протестующим не приближался.

На акции от власти требовали прекратить спонсировать зарубежье и обратить внимание на нужды отечественных пенсионеров, а также заочно грозили правительству и президенту повторением революции 1917 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


22:04   Бордунов  
21:42 Это ты фантазируешь, Насральный. И украинские фашисты - тоже фантазия, заразившая тупую голову через методичку.

21:42    
21-11 вы не закончили мысль. В конце должна быть не точка, а запятая и слова "куда им  и дорога, да поскорее". Вот насчёт "расползания фашизма" вы опоздали. Московские коммунисты уже наладили связи с украинскими фашистами. Читайте побольше, видно вы пропустили сообщение.

21:11    
Есть такое хорошее слово - СОЛИДАРНОСТЬ. Оппозиции этому режиму, более левой или более правой, необходимо сплочение и сдержанность в противоречиях друг с другом. Нужно остановить расползание фашизма по власти в России, и сделать это можно только общими усилиями. И либертарианцам, и коммунистам, надо сначала создать условия для свободного обращения к гражданам со своими идеями, предложениями и программами, и только потом разворачивать борьбу друг с другом за поддержку народа. Иначе все окажутся не в сталинском ГУЛАГЕ, которым пугают, а в концентрационных лагерях олигархического фашизма.

20:05    
Делать выводы об успехе акции можно. Надо только нанюхаться кокса. Хорошее словосочетание "импичмент капитализму". Вроде советского "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". Можно сказать, что это выполнено ЧАСТИЧНО. Бывшие советские, а ныне российские руководители "коммунистов" сегодня живут при коммунизме, где "каждому по потребностям".

19:56    
"Успешные выступления" - это тысяча маргиналов в Москве с её многомиллионным населением и сотня фриков в СПб под руководством депутатки, которую как драную кошку запихнули в автозак, и потом дядюшка Зю её выковыривал из полиции. Успех потрясающий!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
22:06 Выборы и раскол: О чем говорили на конференции «Единой России» в Петербурге

20:50 Латынина: Никто для девальвации русского языка не сделал больше, чем Кремль   2

20:08 Соболь с невозмутимостью отнеслась к иску от лапшичной   6

19:42 Возле Кремля повесили растяжку с надписью "Стоп ГУЛАГ" и портретами политзэков   2

19:13 Удальцов доволен тем, как прошел "народный импичмент" власти 7 ноября   5

18:54 Генпрокуратура намерена изъять у Шестуна недвижимость еще на миллиард рублей

18:29 Лингвисты назвали "пожар" и "протест" словами 2019 года

18:23 Муниципал: Главу администрации МО "Аптекарский остров" оштрафовали за неверно составленный контракт

17:59 Резник и Пивоваров пикетируют на Невском в поддержку политзэков   5

17:56 Анохина исключили из регионального политсовета «Единой России»   1

17:45 Лодейному Полю и Подпорожью присвоят почетные звания

17:39 Макаров: Самое знаковое событие года - единый день голосования

17:36 Вишневский ответил на критические публикации в свой адрес   6

17:20 Активисты помешали работе очередной "финской ярмарки"

16:59 Владелец лапшичной требует от сотрудников ФБК 100 тысяч рублей после митингов в Москве   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru