Сотни москвичей собрались на "народный импичмент" власти

На Пушкинской площади в Москве в эти минуты проходит организованное "Левым фронтом" мероприятие под названием "народный импичмент путинизму и капитализму", формально приуроченное к 102 годовщине октябрьской революции. Несмотря на то, что вдохновитель акции Сергей Удальцов несколько недель подряд старательно зазывал выйти вместе с ним граждан самых разных взглядов, столичное мероприятие, судя по видеокартинке, не производит впечатления многочисленного: в кадр попадает не более 500 человек.

"Если даже шаман идет изгонять духов в Москву, значит, дело у них плохо. Мы скоро увидим с вами такие события, когда сомкнутся на улицах и левые, и либералы, и националисты, и все честные люди. Если на улицах соберутся сотни тысяч, то тогда этот народный импичмент реализуется на практике, а пока - предупреждаем", - сказал в начале митинга-шествия Удальцов.

Самому ему по причине судимости участвовать непосредственно в митинге и шествии нельзя, поэтому он не стал приближаться к своим сторонникам с красными флагами.

На площади ораторы, используя микрофон, ругают власть за безответственную и расточительную, с их точки зрения, внешнюю политику, финансовую помощь дальним странам, таким, как Саудовская Аравия, и за пренебрежение интересами собственных пенсионеров, а также стыдят капиталистов офшорами. Слышны советские революционные песни.