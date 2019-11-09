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11:59

Политолог Орешкин о поиске "русофобов": Наши верхи потихонечку свихиваются

фото ЗакС политика Политолог Орешкин о поиске "русофобов": Наши верхи потихонечку свихиваются

Независимый политолог Дмитрий Орешкин, внимательно изучив риторику государственных СМИ и государственных деятелей с начала ноября, пришел к выводу, что "по всем фронтам" идет рост параноидальных настроений и что поиску некоего врага уделяется как никогда прежде много внимания, что говорит о нездоровом моральном климате. К сожалению, признает он, подобные страхи власти не могут не инфицировать в достаточной мере впечатлительное общество.

"Что безумные инициативы депутатов Госдумы, что безумные высказывания журналистов федеральных каналов, что какие-то обнаружения предателей-русофобов в широких трудящихся массах, это все не более чем зеркало. Как во времена Сталина - народ был нормальный, а зеркало, транслировавшее настроение верхов, было больным", - заметил он в эфире телеканала RTVi.

По оценке Орешкина, которую он предложил считать "доброжелательной", упоминаемые им верхи "потихоньку свихиваются", из-за чего метафорическое зеркало становится все кривее.

Напомним, что о русофобах первым после некоторого перерыва заговорил президент Владимир Путин на Совете по русскому языку, стремясь этот самый язык каким-то образом от них оградить при помощи административных рычагов.

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17:06    
12:13  Ты ещё что-нибудь знаешь? Уже месяц пишешь одно и то же. Мы запомнили.  У тебя   типичные признаки обсессивно-компульсивного расстройства, психического заболевания, при котором человек одержим навязчивыми мыслями, заставляющими его регулярно повторять одно и то же. Ты наглядный пример мыслей Сталина, только власть здесь не причём. Лечись. Это же можно сказать и о 14:07.

14:47    
14:07 Repetitio est mater studiorum.

14:07    
12-42 Ты ещё что-нибудь знаешь? Уже месяц пишешь одно и то же. Мы запомнили.  У тебя   типичные признаки обсессивно-компульсивного расстройства, психического заболевания, при котором человек одержим навязчивыми мыслями, заставляющими его регулярно повторять одно и то же. Ты наглядный пример мыслей Орешкина, только власть здесь не причём. Лечись. Это же можно сказать и о двух авторах после тебя.

13:51   Ки-Ади-Мунди   ensiferumspb@gmail.com
ИМХО уже совсем не потихонечку, а прогрессирует в этом отношении буквально на глазах. И без содержания в стационаре уже не обойтись, как и без терапии антипсихотиками.

13:46    
Верхушка чувствует, что перспектива продолжить своё спокойное присвоение народных богатств постепенно исчезает. Это не способствует психическому здоровью.

12:42    
После обнаружения 400 кг кокаина в школе при посольстве России в Буэнос-Айресе, за которыми прилетел самолет по факу президентского лётного отряда «Россия», всем стало ясно, почему наша элита давно и серьезно больна. А ее странные высказывания - лишь проявления "дурной болезни"...

12:13    
Борьба с внутренними врагами должна вестись постоянно во благо же самого государства и его граждан! Это доказал Сталин! В определённой степени Брежнев,Андропов... Отсутствие же борьбы с врагами, её игнорирование, а то и помощь им, национал-предателем СССР Горбачёвым привела к распаду великой державы! Путин это знает и не выпускает в целом инициативу из рук, но и не применяет решительных мер к прозападным врагам России и народа, к сожалению!

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