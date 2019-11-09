Политолог Орешкин о поиске "русофобов": Наши верхи потихонечку свихиваются

Независимый политолог Дмитрий Орешкин, внимательно изучив риторику государственных СМИ и государственных деятелей с начала ноября, пришел к выводу, что "по всем фронтам" идет рост параноидальных настроений и что поиску некоего врага уделяется как никогда прежде много внимания, что говорит о нездоровом моральном климате. К сожалению, признает он, подобные страхи власти не могут не инфицировать в достаточной мере впечатлительное общество.

"Что безумные инициативы депутатов Госдумы, что безумные высказывания журналистов федеральных каналов, что какие-то обнаружения предателей-русофобов в широких трудящихся массах, это все не более чем зеркало. Как во времена Сталина - народ был нормальный, а зеркало, транслировавшее настроение верхов, было больным", - заметил он в эфире телеканала RTVi.

По оценке Орешкина, которую он предложил считать "доброжелательной", упоминаемые им верхи "потихоньку свихиваются", из-за чего метафорическое зеркало становится все кривее.

Напомним, что о русофобах первым после некоторого перерыва заговорил президент Владимир Путин на Совете по русскому языку, стремясь этот самый язык каким-то образом от них оградить при помощи административных рычагов.