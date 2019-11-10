На "Дунайской" снова заметили протечки

Очевидцы известили о новых протечках на не так давно введенной в эксплуатацию станции метро "Дунайская". Фотографии стекающей по стенам вестибюля воды опубликовали в паблике "ДТП и ЧП Петербург". Имеются лужи и на полу станции.

"Такими темпами размоет быстро", - опасливо предположили петербуржцы.

Напомним, ранее на "Дунайской" - практически сразу после открытия - был замечен "водопад": с потолка прямо на рельсы обильно лилась вода. Впрочем, руководство станции пояснило, что вызвано это было не каверзами природы, а ошибкой операторов клининга.

Отметим, что данная станция - не единственная из открывшихся в 2010-е годы и страдающих от протечек: аналогичные проблемы наблюдались на "Спортивной", "Новокрестовской", "Беговой".