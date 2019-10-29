С протечками на станции метро "Спортивная" обещают справиться до конца 2019 года

Чиновники из комитета по развитию транспортной инфраструктуры внесли ясность в ситуацию с протечками, которые регулярно наблюдаются в траволаторном тоннеле на станции метрополитена "Спортивная", соединяющем островную часть с материковой. Как гласит ответ справедливороссу Алексею Ковалеву, порядок навести планируется не позднее, чем 25 декабря. Соответствующее поручение отдали ответственным лицам, представляющим "Метрострой".

Депутат увлекся проблемой гидроизоляции на "Спортивной-2" после обращений взволнованных горожан, сигнализировавших о расставленных пластиковых бутылках в тоннеле, в которые постоянно капает вода, и опасающихся в связи с этим короткого замыкания или обрушения элементов внутренней облицовки.

Отметим, что данная станция - не единственная из открывшихся в 2010-е годы и страдающих от протечек: аналогичные проблемы наблюдались на "Беговой", "Новокрестовской" и "Дунайской".

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