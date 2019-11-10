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16:10

СЖ Петербурга раскритиковал СМИ, опорочившие честь депутата Вишневского

фото ЗакС политика СЖ Петербурга раскритиковал СМИ, опорочившие честь депутата Вишневского

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти вслед за коллегами из СЖР выступил с заявлением о публикациях в некоторых СМИ, которые связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, выпустивших одиозный материал о парламентарии Борисе Вишневском.

В СЖП уверены, что опубликованная информация порочит честь депутата.

"К сожалению, это далеко не первый пример недобросовестной, очевидно срежиссированной информационной кампании, осуществляемой одной и той же группой СМИ. Подобными публикациями сотрудники данных СМИ не только дискредитируют себя, но и ставят свои медиа вне профессии", - констатировали в журналистской организации.

Секретариат СЖП полагает, что тиражирование данной дезинформации не совместимо ни с членством в союзе, ни с работой журналиста.

Добавим, что на все некорректные публикации в свой адрес Вишневский уже ответил.

"Вы раз за разом прокалываетесь. Из-за полной бездарности, тупости и лени исполнителей. Которые даже не знают, что я никогда не вел занятий у первокурсников [РГПУ]", - известил всех заинтересованных лидер петербургского "Яблока".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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19:24   Бордунов  
18:55 Привет, Насральный! Снова предлагаю тебе, как изменившему пол, соблазнить Вишневского под запись и сдать его полиции. Сделаешь ему минет и твой ненавистный враг посажен.
19:04 Не-не, это пострадавшие от депутата первокурвици. Вишь, как "девичье мясо" причитает.

19:04    
18:55 Пригожинским троллям дали указивку "работать" по Вишневскому. Дешёвки.

18:55   Бодрунов  
Чтобы домогаться первокурсницу, не надо преподавать на первом курсе, можно и на четвёртом. Жидовская тупая отмазка не канает, а больше придумать нечего. Хорошие у нас депутаты. Один любитель молоденькой плоти, другой любитель забить косячок...И оба богоизбранные.

18:51    
ФАРШ НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕРНУТЬ НАЗАД!!!

18:33    
Так вот он каков сын Лазаря Кролика...Теперь понятно, почему у него глазки бегают, руки трясутся и щетиной зарос...

18:20    
16:33,16:41,17:32 - пригожинские тролли огорчились... печалька...

17:32    
Если бы сейчас речь шла о провластном активисте или о члене "Единой России", все эти "независимые" журналисты уже подняли бы хай. Всё, что нужно знать о наших так называемых "независимых" СМИ.

16:41    
Там доцент Соколов, здесь аж профессор...любители девичьего мяса

16:33    
ЗРЯ заступились за грязного ДОМОГАТЕЛЯ

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