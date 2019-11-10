18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:13

Сенатор Пушков оценил шансы НАТО на завоевание Калининграда

фото ЗакС политика Сенатор Пушков оценил шансы НАТО на завоевание Калининграда

Сенатор Алексей Пушков, представляющий в Совфеде Пермский край, уверен, что у Североатлантического военного альянса (НАТО) нет абсолютно никакого шанса на то, чтобы в случае геополитического конфликта "покорить" Калининградскую область. Мыслями политик поделился на просторах своего Twitter.

"Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом Калининграда НАТО. Любителям бредовых сценариев надо успокоиться: у НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают", - констатировал Пушков.

Ранее, напомним, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда в США Ричард Хукер опубликовал доклад, представляющий собой вариации на тему "Что может случиться, если НАТО и Россия вынужденно схлестнутся в вооруженном конфликте". Хукер отметил, что на раннем этапе Россия будет отстаивать свой отдаленный регион, однако наращивание сухопутного альянса США и Польши кардинально изменит расстановку сил, поэтому РФ "потеряет этот анклав", что станет "естественным возмещением ущерба за присоединение Крыма".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


19:15   Бордунов  
Пушок зря суетится, стрелки переводит. Ваван сам продаст, когда нефть и лес закончится. И это лучше, чем продавать, скажем, россиян на органы.
18:47 Привет, Насральный!

18:47      Бодрунов  
Чем эти угрозы умнее угроз "рЭволюционЭров типа навальный, мбх, гозман и прочая дрянь? Сказать один раз  "только дёрнетесь-хана вам". И всё, хватит перекидываться угрозами. "Да-да, нет-нет, остальное от лукавого".

17:43    
Это западные провокационные хотелки по Калининграду...У России сейчас очень приличные миллионные вооружённые силы с боевым опытом в Сирии, отработаны все вопросы переброски их на любой ТВД и тд., а ГЛАВНОЕ(!!!!!!) у России сейчас 1600 мощнейших ядерных боеголовок...Если Путин публично заявлял, что был готов применить РЯО в 2014 году в случае вмешательства Запада в крымский вопрос, то уж по Калининграду защита будет обеспечена всеми возможными средствами, включая РЯО...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
18:00 Невзорову удалось продать за 19 тысяч рублей книгу "маньяка Соколова" с автографом автора

17:13 Сенатор Пушков оценил шансы НАТО на завоевание Калининграда   2

16:10 СЖ Петербурга раскритиковал СМИ, опорочившие честь депутата Вишневского   8

15:45 Глава МВД наградил особо отличившихся сотрудников ведомства   3

14:45 "Одно из самых абсурдных дел": Петербуржцы вышли в пикеты в поддержку фигурантов "Нового величия"   4

14:00 На "Дунайской" снова заметили протечки

13:02 Набирает популярность петиция с требованием отставки руководства СПбГУ из-за дела историка Соколова   5

12:05 Путин предложил разработать этический кодекс взаимодействия человека с искусственным интеллектом   4

11:13 Гордума Пскова отказалась оформлять "яблочника" помощником депутата из-за участия в акциях протеста   2

10:24 Подозреваемого в расчленении девушки историка СПбГУ Соколова проверят на вменяемость   8

9 ноября, 18:00 Беглов назвал сроки перевода всех котельных на газовое обеспечение   3

9 ноября, 16:58 В Сыктывкаре прошел многотысячный митинг против помоек

9 ноября, 16:10 В Петербурге появится памятник Калашникову   3

9 ноября, 15:21 Касьянов рассказал о планах своей партии по "декоммунизации" России   17

9 ноября, 14:06 СЖР  призвал коллег взвешенно развивать сюжет, бросающий тень на Вишневского   15

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru