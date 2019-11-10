Сенатор Пушков оценил шансы НАТО на завоевание Калининграда

Сенатор Алексей Пушков, представляющий в Совфеде Пермский край, уверен, что у Североатлантического военного альянса (НАТО) нет абсолютно никакого шанса на то, чтобы в случае геополитического конфликта "покорить" Калининградскую область. Мыслями политик поделился на просторах своего Twitter.

"Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом Калининграда НАТО. Любителям бредовых сценариев надо успокоиться: у НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают", - констатировал Пушков.

Ранее, напомним, старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда в США Ричард Хукер опубликовал доклад, представляющий собой вариации на тему "Что может случиться, если НАТО и Россия вынужденно схлестнутся в вооруженном конфликте". Хукер отметил, что на раннем этапе Россия будет отстаивать свой отдаленный регион, однако наращивание сухопутного альянса США и Польши кардинально изменит расстановку сил, поэтому РФ "потеряет этот анклав", что станет "естественным возмещением ущерба за присоединение Крыма".