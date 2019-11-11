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10:15

"Вы голосовали за это 8 сентября?": "Весна" пикетировала в метро против повышения цен на проезд

фото ЗакС политика "Вы голосовали за это 8 сентября?": "Весна" пикетировала в метро против повышения цен на проезд

Минувшим днем, 10 ноября, участники движения "Весна" протестовали в стенах метрополитена против повышения цен  на проезд на общественном транспорте. Активисты спускались по эскалатору, держа в руках баннеры с надписями: "На 15 рублей - это 33%!", "Город задыхается в пробках", "Надо развивать общественный транспорт", "Вы голосовали за это 8 сентября?".

Ранее, напомним, градоначальник Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение повысить стоимость разового проезда на метро до 60 рублей и на наземном транспорте - до 50 рублей. Делается это с расчетом на то, что разовые проездные покупают туристы, а петербуржцы пользуются проездными билетами, в том числе электронным кошельком "Подорожник". Для владельцев последнего, заявил губернатор, рост цен будет не таким существенным: 5-8%.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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16:15   Вероника   titovicnika@gmail.com
Сначала посчитайте 5-8% от 45 рублей. Повышение стоимости проезда для местных жителей будет максимум на 2-3 ру[цензура]. Что за массовая истерия? Хоть отправляй в школу математику учить этих активистов

14:32   Бордунов  
А я голосовал. Голосовал за то, чтобы по городу не болтались проплаченные бездельники и смутьяны с плакатиками. Пока до них плохо доходят руки. Ничего, подождём.

12:33    
Нет! Мы совершенно не голосовали за подобное самоуправство Беглова.
Бегловская шайка совершенно потеряла берега.

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