"Вы голосовали за это 8 сентября?": "Весна" пикетировала в метро против повышения цен на проезд

Минувшим днем, 10 ноября, участники движения "Весна" протестовали в стенах метрополитена против повышения цен на проезд на общественном транспорте. Активисты спускались по эскалатору, держа в руках баннеры с надписями: "На 15 рублей - это 33%!", "Город задыхается в пробках", "Надо развивать общественный транспорт", "Вы голосовали за это 8 сентября?".

Ранее, напомним, градоначальник Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение повысить стоимость разового проезда на метро до 60 рублей и на наземном транспорте - до 50 рублей. Делается это с расчетом на то, что разовые проездные покупают туристы, а петербуржцы пользуются проездными билетами, в том числе электронным кошельком "Подорожник". Для владельцев последнего, заявил губернатор, рост цен будет не таким существенным: 5-8%.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.