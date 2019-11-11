Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

10:37

По делу о «сбежавших урнах» на УИК №1280 заявили об отводе прокурору

фото ЗакС политика По делу о «сбежавших урнах» на УИК №1280 заявили об отводе прокурору

На заседании суда по иску экс-кандидатов в мундепы МО «Московская застава» от «Яблока» к участковой избирательной комиссии №1280 представитель одного из истцов заявил об отводе прокурора. Дело об отмене результатов выборов на УИК слушается в Московском районном суде 11 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Адвокат экс-кандидата Александра Будберга Максим Камакин сообщил, что помощник прокурора Образцова немотивированно выступила против ведения видеозаписи судебного дела. По словам представителя истца, отказ возможен только если защищается право участника процесса на защиту частной жизни, семейной тайны и подобное. Рассматриваемое же дело направлено на установление истины о результатах выборов, считает Камакин.

Судья это ходатайство не удовлетворила. Она заявила, что оснований для отвода прокурору нет. 

Напомним, после завершения голосования 8 сентября избирательная комиссия участка №1280 убежала с бюллетенями до их подсчета. По мнению кандидатов от «Яблока», после результаты сфальсифицировали – в муниципальный совет должны были пройти они, а не представители «Единой России».

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

21:00 Горизбирком подал в Горсуд иск о расформировании ИКМО "Екатерингофский"

17:47 ЦИК заявил о заинтересованности в деле об отмене выборов в МО «Екатерингофский»

14:26 Свидетели подтвердили отсутствие подсчета бюллетеней в УИК №1280

9 ноября, 13:26 Движение Амосова признало успешными свои результаты на выборах 2019 года

8 ноября, 22:06 Выборы и раскол: О чем говорили на конференции «Единой России» в Петербурге

8 ноября, 17:39 Макаров: Самое знаковое событие года - единый день голосования

7 ноября, 11:25 ГИК изучает предложения Шишлова и «Наблюдателей Петербурга» по анализу мунвыборов

6 ноября, 20:47 Суд отказался отменять итоги выборов в МО «Смольнинское» из-за «Умного голосования»

5 ноября, 14:20 Прецедент “Умное голосование”

1 ноября, 15:20 Петербургский суд не стал назначать экспертизу высказываний Навального о единороссах

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
21:00 Муниципал: Горизбирком подал в Горсуд иск о расформировании ИКМО "Екатерингофский"

20:57 "Шокирован чудовищным преступлением": СПбГУ увольняет историка Соколова из-за убийства студентки

20:34 Пострадавшую при прорыве паропровода на заводе "Балтика" госпитализировали с ожогами средней тяжести

19:50 Фигуранты дела "Сети"* голодают, требуя расследовать сообщения о пытках в ФСБ   2

19:21 Резник напомнил об отписке Минобрнауки на просьбу принять меры к историку Соколову   2

18:50 Два человека пострадали при прорыве паропровода на заводе "Балтика"

18:38 Суд отказался рассматривать иск такси к Золотаревскому из-за акции протеста 10 августа

17:58 Фигурантов дела "Нового величия" оставили под арестом еще на три месяца   3

17:47 Муниципал: ЦИК заявил о заинтересованности в деле об отмене выборов в МО «Екатерингофский»   1

17:29 СМИ: Семья Асада владеет 19 квартирами в "Москва-Сити" стоимостью 40 млн долларов   3

17:10 Суд арестовал преподавателя СПбГУ Соколова по делу об убийстве студентки

16:30 Смольный передал три участка на юге Петербурга под строительство храмов

15:53 Историку Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки   3

15:15 Песков допустил перепроверку декларации прокурора Москвы после расследования ФБК   4

14:47 Все материалы по делу журналиста Голунова засекретили   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru