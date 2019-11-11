Петербуржцы не хотят переходить на четырехдневную рабочую неделю

46% опрошенных аналитиками HeadHunter петербуржцев не готовы в ближайшие несколько переходить на четырехдневную рабочую неделю, однако 24% полгают, что такой вариант дальнейшего развития событий вполне ожидаем.

Подавляющее большинство трудоустроенных горожан (72%) согласны перейти на "четырехдневку" только при условии сохранения прежнего уровня заработной платы. Опрос показал и гендерную разницу в подходе к новому графику: мужчины более женщин не согласны работать меньше.

Основным преимуществом урезания рабочей недели жители Северной столицы назвали возможность больше времени проводить с друзьями и семьей - 63%. 42% опрошенных хотели бы в дополнительный выходной заниматься домашними делами, 41% - отдыхать, а 16% - трудить на другой работе. При этом, почти каждый десятый не видит плюсов в переходе на четырехдневную рабочую неделю вообще.

56% респондентов видят в качестве нового выходного пятницу, а 28% проголосовали за понедельник.

За введение четырехдневной рабочей недели выступал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Россияне, в свою очередь, восприняли инициативу скептически. Они опасаются снижения зарплат и объемов производства.