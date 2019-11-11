Глава Архангельской области, называвший людей "шелупонью", оказался самым неэффективным управленцем

На семинаре для государственных служащих, прошедшем в подмосковном санатории "Сенеж" с 7 по 9 ноября, сотрудники внутриполитического блока администрации президента представили собравшимся на мероприятии вице-губернаторам закрытый опрос ФОМ о ключевых показателях эффективности среди региональных управленцев.

Согласно исследованию, пишет РБК, наиболее успешно зарекомендовали себя губернаторы Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской и Курской областей. При этом наименьшие показатели эффективности - у главы Архангельской области Андрея Орлова, он занял 85-е место. В топ аутсайдеров он попал благодаря отсутствию диалога с населением, поддержку строительства экотехнопарка (свалки) в Шиесе. Как считают в аппарате главы государства, основная причина столь низкого рейтинга Орлова - в плохой работе внутриполитических блоков в регионе: по словам сотрудников АП, Архангельск потерял губернатора задолго до Шиеса. Орлов известен среди прочего тем, что, будучи раздраженным постоянными акциями протеста, в апреле назвал манифестантов "шелупонью".

Данных по Петербургу при этом представлено не было.