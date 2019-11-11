"Интеллект сильнее мышц": Артемий Лебедев призвал Кадырова не свирепствовать в отношении интернет-хамов

Дизайнер Артемий Лебедев обратился к Рамзану Кадырову, призывавшему как минимум отправлять за решетку лиц, которые по-хамски ведут себя на просторах интернета.

"Ты уважаемый человек, у тебя много заслуг, тебя слушают и боятся. Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я - не молчу. Ты говоришь, что есть вещи важнее законов. Это правда. Любовь, семья и жизнь важнее законов", - начал Лебедев.

Да, подчеркнул разработчик, современные законы отнюдь не совершенны, но на данный момент лучше них не придумано пока ничего, именно поэтому и стоит им следовать.

"Без правосудия мы вернемся в каменный век. Ты призываешь убивать за обиду. Подумай — кому ты это говоришь? Простым людям. А что, если завтра гордый чеченский юноша обидится и решит убить своего обидчика? Он же будет уверен в своей правоте, потому что ты для него авторитет. Но никакое достоинство никакого мужчины не стоит того, чтобы этот мужчина мог принять решение убить. А если он вспылил? Пройдет два дня и обида забудется. Но мертвого не оживить", - констатирует Лебедев.

Продолжая повествование, Лебедев вспомним о том, что видел в одном древнерусском храме фреску с фигурой Георгия Победоносца, который усмирял дракона-змия не копьем, как это обычно отображается на иконах, а "словом божьим".

"Именно так поступают настоящие мужчины - они решают свои проблемы бескровно. Интеллект сильнее мышц. Уважение нельзя завоевать силой. Силой можно завоевать только страх. Вспомни об этом, когда будешь наставлять свой народ в следующий раз. И держи своих псов на цепи, пожалуйста. Обнимаю, брат", - резюмировал обращение Лебедев.

Напомним, ранее "Русская служба Би-би-си" привела выдержки из выступления Кадырова, который, выступая на встрече представителей малого и среднего бизнеса, сообщил, что готов применять силу к тем, кто неуважительно отзывается о чести в интернет-комментариях.

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится", - декламировал Кадыров.