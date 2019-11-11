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14:26

Свидетели подтвердили отсутствие подсчета бюллетеней в УИК №1280

фото ЗакС политика Свидетели подтвердили отсутствие подсчета бюллетеней в УИК №1280

Московский районный суд заслушал свидетелей по делу о «сбежавших бюллетенях» в МО «Московская застава». Иск подали бывшие кандидаты в муниципальные депутаты к участковой избирательной комиссии - они требуют отменить итоги выборов на участке. Опрос двух свидетелей прошёл на заседании 11 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Свидетели заявили, что несколько членов УИК после окончания выборов не приступили к подсчету голосов. Председатель УИК вместе с несколькими членами комиссии с правом решающего голоса сложили в пакеты учётные книги избирателей, бюллетени и другие документы, рассказали свидетели. Они добавили, что председатель и члены УИК убежали с этими пакетами из школьного спортзала, где находился избирательный участок.

Свидетели добавили, что есть видеозапись, на которой видно сбегающих членов комиссии. Суд решил вызвать на следующее заседание девушку, которая сделала эту видеозапись. Будет ли просмотрена запись, решится на следующем заседании, уточнила судья.

При этом, представитель УИК в суде заявил, что члены комиссии ушли считать голоса из спортзала в соседнее помещение из-за сломавшегося принтера. Судья поинтересовалась, почему члены участкового избиркома не могли посчитать бюллетени в спортзале, а распечатать бумаги в соседнем кабинете. На это представитель УИК ответить не смог. 

Помимо этого, по данным экс-кандидатов, на участке проголосовало около 400 человек. В систему «Выборы» избирком ввёл около 1,5 тысяч голосов. Одна из свидетельниц сообщила, что в 17:00 часов 8 сентября председатель УИК объявил, что участок посетило около 300 человек.

Следующее заседание по делу назначили на 15 ноября. 

Напомним, после завершения голосования 8 сентября избирательная комиссия участка №1280 убежала с бюллетенями до их подсчета, сообщили кандидаты в мундепы. По их мнению, после результаты голосования сфальсифицировали – в муниципальный совет должны были пройти они, а не представители «Единой России».

София Саттарова


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15:19    
В Московском районе давно сложилась ОПГ, занимающаяся фальсификацией любых проходящих выборов.

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