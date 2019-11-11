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15:15

Песков допустил перепроверку декларации прокурора Москвы после расследования ФБК

фото ЗакС политика Песков допустил перепроверку декларации прокурора Москвы после расследования ФБК

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что контрольное управление администрации президента готово перепроверить декларацию прокурора Москвы Дениса Попова, если сочтет это нужным, передает «Интерфакс».

Перед назначением декларацию Попова проверили «абсолютно детально», заявил Песков. По его словам, нарушений выявлено не было, о чем говорит и факт назначения Попова на должность столичного прокурора.

«Перед таким назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании, эти данные, естественно, самым тщательным образом проверяются», - сказал Песков.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором утверждает, что на семью Попова записана недвижимость в Испании, Черногории, гостиница. Общую стоимость оценили более чем в 3,5 млн евро.

 

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19:19   Бордунов  
Может, и освободят место для того, кто ближе к телу.
16:23 Насральный, в каждом своем комментеты ты описываешь себя. Такую говнистую натуру не спрячешь. Это твое больное место, как тролля.

19:07    
16-23 Разве так важно, чтобы ответил этот дерьмопроизводитель ? Мне важней, чтобы за очередную ложь ответили её создатели. Да не штрафом, а реальным сроком. Штрафы для них непринципиальны, их оплата хозяевами заложена в договоры по оказании услуг по расшатывания ситуации в стране и необременительна для хозяев.

16:23      Б  
16.01 От тебя тоже. Что ещё кроме дерьма-ничего. Весь смысл твоей жизни. Зато можно это дерьмо плеснуть в инет. Отвечать-то не придётся (пока).

16:01    
Ну, конечно, "тщательным образом проверяются"... От Пескова ничего другого ждать не приходится.

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