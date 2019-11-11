Суд арестовал преподавателя СПбГУ Соколова по делу об убийстве студентки

Октябрьский суд Петербурга арестовал доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, до 8 января 2020 года, передает "Фонтанка.ру".

Ранее на заседании суда стало известно, что Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Подсудимый признался, что выстрелил в нее и расчленил тело. Заседание пришлось прерывать из-за того, что Соколов был в истерике.

Соколова задержали 9 ноября, достав в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части тела, и с рюкзаком, в котором лежали отрезанные кисти рук. В доме профессора оперативники нашли части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу в ходе ссоры 7 ноября.

Накануне Соколов признал вину. Перед этим его выписали из больницы, куда он попал после нахождения в Мойке с переохлаждением, и доставили на допрос в СК.