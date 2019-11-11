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17:10

Суд арестовал преподавателя СПбГУ Соколова по делу об убийстве студентки

фото ЗакС политика Суд арестовал преподавателя СПбГУ Соколова по делу об убийстве студентки

Октябрьский суд Петербурга арестовал доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, до 8 января 2020 года, передает "Фонтанка.ру".

Ранее на заседании суда стало известно, что Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Подсудимый признался, что выстрелил в нее и расчленил тело. Заседание пришлось прерывать из-за того, что Соколов был в истерике.

Соколова задержали 9 ноября, достав в состоянии сильного алкогольного опьянения из Мойки с пакетом, в котором оказались части тела, и с рюкзаком, в котором лежали отрезанные кисти рук. В доме профессора оперативники нашли части трупа женщины и пилу. По предварительной версии, профессор убил свою 24-летнюю сожительницу в ходе ссоры 7 ноября. 

Накануне Соколов признал вину. Перед этим его выписали из больницы, куда он попал после нахождения в Мойке с переохлаждением, и доставили на допрос в СК. 

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