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20:34

Пострадавшую при прорыве паропровода на заводе "Балтика" госпитализировали с ожогами средней тяжести

фото ЗакС политика Пострадавшую при прорыве паропровода на заводе "Балтика" госпитализировали с ожогами средней тяжести

Пострадавшая при прорыве паропровода на заводе "Балтика" женщина доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ожогами средней тяжести, сообщила в Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

По словам Митяниной, к месту событий прибыли две бригды скорой помощи. Двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, одну пострадавшую госпитализировали.

Взрыв паропровода на заводе произошел днем 11 ноября. Сообщалось о двух пострадавших. В здании завода в промзоне Парнас выбило стекла. Работа предприятия не приостанавливалась.

В ГУП "ТЭК" сообщили, что получили сведения о прорыве в 17:45, а через полчаса дефект был локализован. Сообщалось о двух пострадавших женщинах, угрозы их жизни не было. В предприятии пообещали, что пострадавшие получат все компенсации в установленном законом порядке. 

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