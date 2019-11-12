"Яблочники" направили в Горсуд иск об отмене поправок в закон о ЗНОП, исключающих из него "Сад на Неве"

Представители партии "Яблоко", а именно: парламентарий Борис Вишневский и депутаты МО "Смольнинское" Екатерина Кузнецова и Дмитрий Балтруков, направили в Городской суд Петербурга иск об отмене корректив в закон о ЗНОП, исключающих из него "Сад на Неве" на Смольнинской набережной.

"Требуем отменить закон, поскольку запрещается исключение участков из ЗНОП, если обеспеченность в районе меньше нормативной. В Центральном районе норматив - 6 кв. м на человека, а обеспеченность – чуть больше 4 кв. м", - напомнили "яблочники".

Добавим, также попробуют отстоять зеленую зону в суде и представители партии "Справедливая Россия".

Напомним, на месте "Сада на Неве" власти города решили возвести судебный квартал, который ранее хотели построить на набережной Европы, однако после решили разбить там арт-парк. Поправки к закону о ЗНОП поспешно приняли депутаты Заксобрания, а после подписал губернатор Александр Беглов. Документ обрел силу накануне, 11 ноября.

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