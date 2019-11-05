Кроме "яблочников" отстоять "Сад на Неве" в суде попробуют и эсеры

Глава фракции "Справедливая Россия" в петербургском Заксе Алексей Ковалев и активисты "Центрального района за комфортную среду обитания" решили подать коллективный иск о признании незаконными внесенные в закон о ЗНОП коррективы, согласно которым "Сад на Неве" был исключен из перечня зеленых насаждений.

Напомним, на месте "Сада на Неве" власти города решили возвести судебный квартал, который ранее хотели построить на набережной Европы, однако после решили разбить там арт-парк. Поправки к закону о ЗНОП поспешно приняли депутаты Заксобрания, а после - подписал губернатор Александр Беглов. Документ обретет силу 11 ноября.

В тексте иска эсеры ссылаются на "норму закона о ЗНОП (п. 4 ст. 15), согласно которой запрещается исключение территорий ЗНОП из перечня ЗНОП или сокращение общей площади ЗНОП, если показатель обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений в пределах соответствующего района Санкт-Петербурга ниже минимального норматива или, если предполагаемое исключение приведет к снижению этого показателя". Сегодня данный показатель установлен на отметке 6 кв. м. на человека, однако его фактический размер составляет 4,42 кв. м.

Отметим, это уже второй иск, связанный с исключением сада из ЗНОП, поданный городскими оппозиционерами к властям города. Ранее о готовности отстоять зеленую зону заявили представители "Яблока" в лице Бориса Вишневского и депутатов МО "Смольнинское" Дмитрия Балтрукова и Екатерины Кузнецовой.

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