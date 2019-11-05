Депутаты от «Яблока» решили подать в суд из-за исключения из ЗНОП «Сада на Неве»

«Яблочники» подготовили иск к Законодательному собранию и губернатору Петербурга из-за принятия закона об исключении из списка зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) «Сада на Неве» – там планируют стоить судебный квартал. Об этом ЗАКС.Ру сообщил депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский.

По его словам, вместе с ним заявление подадут его однопартийцы депутаты МО «Смольнинское» Дмитрий Балтруков и Екатерина Кузнецова, которая также является главой регионального отделения «Яблока». Вишневский уточнил, что иск они планируют направить в Санкт-Петербургский городской суд 11 ноября. В этот день закон вступит в силу, пояснил депутат. Вишневский сообщил, что он вместе с Кузнецовой и Балтруковым будут требовать отмены закона и возвращения «Сада на Неве» в ЗНОП.

Также парламентарий заявил, что закон нарушает запрет на исключение территории из ЗНОП, если таких территорий в районе меньше установленного норматива. Предложенный же вариант компенсации – включить в ЗНОП невозможно, добавил Вишневский.

- Я надеюсь, что суд примет законное решение. Потому что юридические нормы тут нарушены напрямую. Кроме того, то, что нам предъявлено якобы как компенсация – это зеленые насаждения специального использования. Фактически, это санитарно-защитная зона, которая ЗНОПом являться не может по определению. Ее нельзя даже переводить в ЗНОП, поскольку она выполняет совсем иную функцию, - сообщил депутат.

Напомним, ЗакС принял закон об исключении «Сада на Неве» из ЗНОП 30 октября. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ 1 ноября.

Сад расположен на Смольнинской набережной. Там планируется построить новое здание Верховного суда и жилой комплекс для судей и сотрудников аппарата. Активисты выступили против исключения сада из ЗНОП и устроили серию одиночных пикетов у Смольного и прокуратуры.

София Саттарова / фото: Центральный район за комфортную среду обитания

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