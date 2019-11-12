СК направил в Петербург криминалистов для расследования преступлений доцента Соколова

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился направить в Петербург криминалистов центрального аппарата СК для расследования убийства бывшей студентки СПбГУ Анастасии Ещенко и проверки сведений о возможных других противоправных действиях доцента Олега Соколова.

"Бастрыкин также дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки", - цитирует ТАСС заявление официального представителя СК Светланы Петренко.

На данный момент проводятся необходимые экспертизы, идет допрос лиц, знакомых с Ещенко и Соколовым.

Ранее стало известно и о других фактах рукоприкладства историка. В 2008 году он избил студентку вуза, которая решила заявить на него в полицию, однако дело так и не получило продолжения. Также позднее Соколов ударил учащегося СПбГУ, повздорившего с преподавателем. По этому поводу еще в 2018 году депутат ЗакСа Максим Резник направлял обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой, однако и на сей раз дело было замято.

Соколов вину в убийстве признал. Накануне его упразднили в должности профессора и отправили до 8 января 2020 года в СИЗО.

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