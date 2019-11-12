Песков счел цензурой идею пускать россиян в интернет по паспорту

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нарушением прав граждан идею пускать пользователей в интернет по паспортам, передает «Интерфакс».

Такую инициативу выдвинула Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Движение обратилось в Госдуму и Совфед с предложением обязать желающих войти в интернет в России предоставлять электронную версию удостоверения личности. Регистрация несовершеннолетних, по задумке «Аванти», должна проходить по документам родителей или законных представителей.

Пескова спросили, не считают ли в Кремле, что такая инициатива станет проявлением цензуры и нарушает права граждан.

«Конечно, станет, конечно, нарушает», - ответил Песков.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» основана в 2014 году бывшим сенатором от Чечни Умаром Джабраиловым. В 2017 году экс-сенатор оказался в центре скандала после беспорядочной стрельбы из наградного пистолета в московском отеле Four Seasons. Как выяснилось, Джабраилов в этот момент был в состоянии наркотического опьянения. В итоге его оштрафовали на 500 тысяч рублей за этот инцидент.