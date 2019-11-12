Найденный при поиске останков аспирантки СПбГУ череп оказался учебным пособием

Череп, который был обнаружен в реке Мойке при поиске останков убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым девушки, оказался учебным пособием, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на представителей Следственного комитета.

Находку исследовали криминалисты, они пришли к выводу, что в этом случае речи об убийстве не идет. Специалисты предположили, что череп выкинули в реку студенты медвузов.

Изначально ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в Мойке при поиске останков жертвы Соколова нашли скелет неизвестного человека. Затем в СК уточнили, что речь идет о черепе.

Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Соколов признался в содеянном.