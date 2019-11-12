"Я Сталина цитирую": Замглавы Роскосмоса рассказал о запрете цитировать Илона Маска

Первый замглавы Роскосмоса Юрий Урличич во время сессии «Космические технологии для новой промышленной революции» сказал, что ему запрещено цитировать основателя SpaceX Илона Маска, передает ТАСС.

«Мне некоторые товарищи запрещают Маска цитировать, я Сталина цитирую. Кадры решают все - это мы все помним», – ответил он на замечание декана факультета космических исследований МГУ имени Ломоносова Василия Сазонова. Последний заметил, что в презентации Урличича не упоминаются молодые специалисты.

Какие именно «товарищи» запрещают Урличичу цитировать Илона Маска, не уточняется.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин критично высказывался о проектах SpaceX. Так, в феврале он заявил, что американская компания в ближайшее время не сможет создать ракетные двигатели лучше российских. До этого в ноябре 2018 года Роскосмос упомянул Маска среди причин низкого экспорта.