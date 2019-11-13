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10:40

Макаров не дал Резнику поговорить о репрессиях с кандидатом на должность мирового судьи

фото ЗакС политика Макаров не дал Резнику поговорить о репрессиях с кандидатом на должность мирового судьи

Депутат Законодательного собрания Максим Резник на заседании парламента 13 ноября попытался задать вопрос кандидату на должность мирового судьи Александре Пономаревой. Резник отметил, что обычно отказывается от голосования за назначения мировых судей - так как видит, как работает судебная система.  Сам вопрос касался репрессий, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Александра Александровна, как вы считаете, есть ли сейчас в Российской Федерации политические репрессии? То есть сажают ли людей..., - начал депутат.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров несколько раз перебивал Резника, пока тот пытался завершить свою реплику.  В итоге лидер петербургского отделения "Единой России" и глава городского парламента снял вопрос Резника, избавив будущую судью Пономареву от необходимости говорить о репрессиях, и попросил депутатов приступить к голосованию.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:40    
Жаль, хороший был вопрос. Интересно, было послушать ее лепет.

14:38   Бордунов  
11:36 В отличие от вас, пригожинских троллей, "сахаровцы" никогда не прикрываются народом и темы акций у них другие. Например, защита прав человека. Хотя, тебе, скотине, этого не понять.

14:30    
Какие могут быть вопросы там, где за все заплачено?  Плюс дана клятва надлежащего обслуживания клиентов покровителя.  Примеров масса, особенно мировая судья Жанночка, бывшая петроградская придворная и муниципальная юристиха ....

12:01    
11:14 А вы заметили, что почти все страны в Латинской Америке, кроме остаточно тоталитарной Кубы, кризисной Венесуэлы и нейтрально настроенной Мексики, назвали неприемлемыми фальсификации Моралеса на выборах в Боливии, проведённых с использованием технологий, занесённых из современной путинской России?
Любишь ты, как и все фашисты, безо всяких оснований выступать от имени нации или народа, да ещё и чего-то там требовать! Издевательское понятие "глубинный", выдумал придворный вельможа Сурков, чтобы унизить русский народ в  стиле "просвещённого" феодализма, заигрывающего с крепостной массой. Репрессии, для таких как ты, - способ подавления любого сопротивления этого народа насильникам.

11:36    
11:20. А вы заметили, что США и Бразилия, где президентом стал американский вассал, МГНОВЕННО признали главу оппозиции слюнтяю Моралесу....Уверен, что они стояли во главе правого переворота в Боливии, завербовали, купили руководство армии и полиции, а Мадуро этому воспрепятствовал и остался у власти! А насчёт слушать и слушать народ... Я - представитель исконно русского, ГЛУБИННОГО народа, и нас таких миллионы(!!!), и мы требуем репрессий к врагам нашего Отечества! Вот пусть государство и слушает нас! А то выйдут на проспект Сахарова 3 жида и 2 бандеровца из прозападной "пятой колонны" и кричат, что они народ, и государство Россия их должно слушать...Не, так не пойдёт! Хрен вам!

11:20    
11:01 Репрессии нужны только любителям БДСМ-политики, для удовлетворения своих порочных представлений о работе государства. Государство обязано слушать и слышать общество, тем более, если в нём нарастают протесты. Массовые репрессии - инструмент подлецов и трусов во власти, готовых на всё, ради сохранения своей тушки в начальственном кресле. Асад сидит на иностранных штыках в своей стране, Мадуро стоит на грани свержения, корейский Ким правит террором в голодной стране. Моралес - не "слюнтяй", а реалист, отлично понимающий, чем грозит ему конфликт с армией. И всем фальсификатором стоит пересматривать иногда видео привода в суд главы боливийского аналога ЦИК.

11:01    
В России обязательно нужны репрессии, возможно, массовые против её прозападных врагов! Государство, если оно чего-то стоит, просто обязано защищаться и от внутренних, и от внешних врагов!!! Аксиома!!! Наглядный ПЕЧАЛЬНЫЙ пример слюнтяя Моралеса в Боливии на фоне доблестных Мадуро или Асада, к примеру, которые встали на защиту Отечества и победили!!!

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