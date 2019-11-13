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20:11

Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку

фото ЗакС политика Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку

Бывший глава Серпуховского района в Подмосковье Александр Шестун решился на радикальную меру - объявил сухую голодовку вдобавок к продолжающейся уже несколько месяцев обычной. Таким образом экс-чиновник выступает против возбужденных в отношении него уголовных дел.

О начале нового этапа личностного протеста Шестун рассказал, которое его родственники передали СМИ. Также там он подробно описывает причины, по которым его привлекли к уголовной ответственности.

В частности, Шестун рассказал следующее:

"Полтора года назад меня арестовали после видеообращения к Владимиру Путину, опубликованного в YouTube. В обращении я рассказал об угрозах, которые услышал в свой адрес в здании Администрации Президента. От меня требовали не участвовать в выборах, написать заявление об отставке с поста главы Серпуховского района, а также не мешать работе мусорного полигона «Лесная», отравляющего своей вонью округу. На диктофонной записи, использованной в видеообращении, меня обещают посадить в тюрьму по заказному уголовному делу начальник ГУВП АП Ярин А.В., председатель исполкома ОНФ Кузнецов М.М., генерал ФСБ Ткачев И.И. В день назначения выборов главы Серпуховского района, 13.06.18, мой дом штурмовали 50 автоматчиков ФСБ, задержав меня по ст. 286 УК РФ за постановление 9-летней давности, дважды проверенное судами и 10 раз следователями ГСУ СК РФ по МО. Все проверки закончились выводами: «Все законно и обоснованно»".

Напомним, в отношении Шестуна возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при продаже земли в 2008 году. Сам он утверждает, что был в отпуске во время переоформления и продажи земли, и не подписывал лично никаких компрометирующих его документов.

В январе 2018 года Генпрокуратура подала иск к Шестуну об изъятии имущества. Тогда в ведомстве заявили, что насчитали у чиновника 676 объектов недвижимости, в том числе оформленных на подконтрольные юрлица. В итоге было изъято имущество почти на 10,5 млрд рублей. В ноябре 2019 года стало известно о намерении изъять еще 800 объектов. Шестун продолжает считать свое дело политическим и сфабрикованным и продолжает голодать в знак протеста. В начале 2018 года он поддержал протестующих против свалок в своем регионе и, как сам считает, поплатился только за это.

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