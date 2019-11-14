18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:15

В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали Дмитрия Энтео

фото ЗакС политика В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали Дмитрия Энтео

Столичные правоохранители задержали основателя движения "Декоммунизация" Дмитрия Цорионова (Энтео) в аэропорту "Шереметьево", поделилась с "Новой газетой" участница Pussy Riot Мария Алехина.

По какой причине Энтео привлек интерес полиции пока не ясно, сам он успел сообщить, что его встретили на паспортном контроле и увезли из аэропорта. Алехина предположила, что дело может быть связано с недавней акцией протеста: тогда активисты вывесили баннер с портретами политзаключенных и надписью "Стоп ГУЛАГ" напротив Кремля.

Как напомнила Алехина, несколькими днями ранее после очередного заседания по фигуранту "московского дела" Никите Чирцову была задержана другая участница данного перфоманса Людмила Сукова. Девушку отпустили под обязательство о явке для составления протокола о нарушении при проведении публичной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:19    
Замечательная новость о задержании этой антисоветской и русофобской мрази, но теперь надо отправить его на нары надолго, если нет, к сожалению, смертной казни, ради спокойствия в России!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
13:15 В столичном аэропорту "Шереметьево" задержали Дмитрия Энтео

12:57 Минтранс хочет запретить убийцам, террористам и насильникам работать в такси и общественном транспорте

12:26 Президента могут наделить правом бесконечно продлевать полномочия ректоров СПбГУ и МГУ   1

11:56 Российские правозащитники создали генератор жалоб в ЕСПЧ   2

11:27 На кемеровского активиста завели дело о демонстрации свастики за фото с флешмоба о космосе

10:57 "Репутация у заказчика и исполнителей этого потока помоев отсутствует": Шлосберг заступился за Вишневского   2

10:52 Беглов назвал петербургский культурный форум «ярмаркой культурных продуктов»

10:25 Суд оставил в силе штраф осужденному фигуранту "московского дела" Беглецу   1

9:59 Путин уверен, что властям "удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии"   4

9:35 Адвокат: Соколов готов принести извинения семье погибшей и помочь материально

9:11 Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска   7

13 ноября, 22:01 ЗакС, нищета, льготы и проблемы СПбГУ   2

13 ноября, 20:50 До конца ноября в Петербург приедут 200 новых снегоуборочных машин

13 ноября, 20:25 На выставке в "Экспофоруме" Беглову показали алкорамку, "умную" одежду и виртуального стилиста

13 ноября, 20:11 Экс-глава Серпуховского района Шестун объявил сухую голодовку

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru