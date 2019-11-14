Защита Соколова обжаловала его арест

Октябрьский суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на арест доцента СПбГУ, историка Олега Соколова по обвинению в убийстве, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Сторона защиты настаивает, что суд не в полной мере исследовал все обстоятельства, которые служат основанием для заключения историка по стражу. По мнению адвоката, суд преждевременно удовлетворил ходатайство следствия. Защита просит Горсуд Петербурга отменить арест и избрать в отношении Соколова более мягкую меру пресечения.

Преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов арестован по делу об убийстве аспирантки вуза Анастасии Ещенко, с которой он сожительствовал. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Соколов признался в содеянном.