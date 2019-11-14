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19:34

В Госдуме заявили о попытках иностранного вмешательства в политику Петербурга и других регионов

фото ЗакС политика В Госдуме заявили о попытках иностранного вмешательства в политику Петербурга и других регионов

Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что зарубежные НКО и СМИ пытались вмешаться во внутреннюю политику в 19 регионах РФ, в том числе в Москве и Петербурге, передает ТАСС.

«Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в поле зрения иностранных НКО, НПО и СМИ попали наши субъекты федерации, таковых мы насчитали 17 на сегодня. Практически в каждом [федеральном] округе имело место вмешательство иностранных государств во внутренние дела субъектов РФ», - сказал Пискарев.

По его словам, активность проявили 12 стран Европы и США. В Госдуме насчитали более 50 юридических и физических лиц, – иностранных или работающих на деньги зарубежных государств российских – которые «так или иначе влияли на внутреннюю политику субъектов», сообщил Пискарев. Он дал понять, что комиссия направит материалы в Генпрокуратуру и Минюст.

В Петербурге в единый день голосования 8 сентября прошли выборы губернатора и муниципальных депутатов. На первых победил Александр Беглов, шедший на выборы как самовыдвиженец.

 Роскомнадзор после выборов в России заявил, что расценивает наличие политической рекламы в единый день голосования в Google, Facebook и YouTube как вмешательство во внутренние дела России и воспрепятствование проведению «демократических выборов». 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:43   Бордунов  
Путинисты зеркалят. Никак не успокоятся после доклада Мюллера (обзор: https://www.youtube.com/watch?v=mqLPqlWAFac) про свое собственное вмешательство в амерские выборы и закономерного провала.
19:50 звени громче, лги циничнее, гадь чаще и жиже и тогда станешь депутатом ГаДэ васей пискаревым, а то и митей песковым.

21:32    
Обычная паранойя и злонамеренное лицемерие.

19:50    
Западные враги России ведут против неё постоянную подрывную работу, что обязывает наши компетентные органы жёстко противостоять этим мразям и контратаковать на их территориях!

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