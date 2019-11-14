18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:59

Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

фото ЗакС политика Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокатскую защиту бывшему профессору СПбГУ, историку Олегу Соколову, оплатили его коллеги-знакомые, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

По словам Почуева, у самого Соколова сейчас «нет денег даже на защиту». «Я защищаю его на основании соглашения, у меня есть скромный адвокатский гонорар, который собрали его знакомые историки», - сказал Почуев.

Он заявил, что не согласен с мнением некоторых людей, которые называют его «адвокатом дьявола». Он подчеркнул, что все люди имеют право на защиту, и каждый должен делать свою работу – и следствие, и суд, и адвокаты.

Соколов хочет материально помочь семье убитой им аспирантки Анастасии Ещенко – например, оплатить похороны, сообщил Почуев. По его словам, это его желание, а не «попытка откупиться». Адвокат через СМИ просит родственников погибшей связаться с ним, заявив, что не знает их телефонов.

Преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов арестован по делу об убийстве Ещенко, с которой он сожительствовал. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Соколов признался в содеянном. В день ареста СПбГУ объявил о его увольнении.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:54 Защита Соколова обжаловала его арест

9:35 Адвокат: Соколов готов принести извинения семье погибшей и помочь материально

13 ноября, 18:16 Адвокат Соколова рассказал о его состоянии: Говорит, что заслуживает самых жёстких мер

13 ноября, 17:20 Родители убитой студентки СПбГУ приехали за её вещами в квартиру Соколова на Мойке

13 ноября, 11:25 Резник с трибуны ЗакСа призвал подписывать петицию против руководства СПбГУ

12 ноября, 17:54 Найденный при поиске останков аспирантки СПбГУ череп оказался учебным пособием

12 ноября, 12:20 СК направил в Петербург криминалистов для расследования преступлений доцента Соколова

12 ноября, 11:02 У дома историка Соколова установили стихийный мемориал в память об убитой студентке

12 ноября, 10:35 Более 55 тысяч человек требуют отставки руководства СПбГУ из-за дела доцента Соколова

11 ноября, 20:57 "Шокирован чудовищным преступлением": СПбГУ увольняет историка Соколова из-за убийства студентки


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
21:35 Медицинский консилиум: пациент - исторический центр Петербурга

20:55 Суд арестовал фигуранта дела об "угрозах судье" Евгения Ерзунова

20:34 Депутаты решили проверить профсоюзы Петербурга   1

19:59 Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

19:34 В Госдуме заявили о попытках иностранного вмешательства в политику Петербурга и других регионов   3

18:58 Суд ограничил Шестуна в сроке ознакомления с материалами дела до 29 ноября   1

18:31 Мединcкий: Если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?   3

17:54 Защита Соколова обжаловала его арест

17:31 Вишневский подал в полицию заявление о клевете   1

16:57 Фигурант дела "Сети"* Виктор Филинков прекратил голодовку   3

16:26 Смольный готов убирать улицы зимой с минимумом соли   1

15:58 СПЧ поговорит с Путиным о протестном движении в России   3

15:38 Смольный "арендует" фикусы и пальмы на год за 1,7 млн рублей   2

15:20 Институт наследия представил подходы к управлению историческим центром Петербурга

15:18 Минюст внепланово проверяет ФБК

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru