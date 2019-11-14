Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокатскую защиту бывшему профессору СПбГУ, историку Олегу Соколову, оплатили его коллеги-знакомые, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Почуева.

По словам Почуева, у самого Соколова сейчас «нет денег даже на защиту». «Я защищаю его на основании соглашения, у меня есть скромный адвокатский гонорар, который собрали его знакомые историки», - сказал Почуев.

Он заявил, что не согласен с мнением некоторых людей, которые называют его «адвокатом дьявола». Он подчеркнул, что все люди имеют право на защиту, и каждый должен делать свою работу – и следствие, и суд, и адвокаты.

Соколов хочет материально помочь семье убитой им аспирантки Анастасии Ещенко – например, оплатить похороны, сообщил Почуев. По его словам, это его желание, а не «попытка откупиться». Адвокат через СМИ просит родственников погибшей связаться с ним, заявив, что не знает их телефонов.

Преподаватель СПбГУ, историк Олег Соколов арестован по делу об убийстве Ещенко, с которой он сожительствовал. Его задержали 9 ноября, достав в состоянии алкогольного опьянения из Мойки с пакетом и рюкзаком, в которых оказались части тела. После этого в его квартире нашли расчлененный труп женщины. Соколов признался в содеянном. В день ареста СПбГУ объявил о его увольнении.