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18:15

Артемий Лебедев снова подарил свой туристический логотип Петербурга всем желающим

фото ЗакС политика Артемий Лебедев снова подарил свой туристический логотип Петербурга всем желающим

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале повторно объявил о том, что он разрешает всем желающим использовать логотип Петербурга, который разработала его студия.

Говоря о новом логотипе, который Смольный представил 13 ноября, Лебедев заметил сходства с разработанным в его студии лого. И там и там использованы бирюзовый цвет, идея разводных мостов и перенос названия города на три строки.

Как и в январе, Лебедев заявил, что каждый может бесплатно использовать лого от его студии «для любых питерских целей»: печатать футболки, чехлы для смартфонов, ставить логотип на сайт, в меню, папку в отеле.

«Короче, логотип можно использовать для чего душе угодно. Главное - чтобы это шло на пользу Питеру и бизнесу», - подчеркнул Лебедев.

В первый раз Лебедев подарил этот логотип петербуржцам после того, как по жалобе ФАС был расторгнут контракт студии с комитетом по туризму. Лого от студии Лебедева городскому бюджету обошелся всего в один рубль. Новый логотип был создан в рамках контракта на 7 млн рублей. В эту сумму, кроме разработки лого, вошли разработка мета-бренда города и концепции Агентства по управлению территориальным брендом. 

УФАС по Петербургу усмотрел нарушение закона о конкуренции в том, что комитет по туризму купил лого у студии Лебедева в 2014 году без конкурсных процедур. Верховный суд подтвердил незаконность покупки 16 августа

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