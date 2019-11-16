Суд арестовал директора ЧОП, охранявшего колледж в Благовещенске, где произошла стрельба

Городской суд Благовещенска отправил под арест сроком на два месяца генерального директора частного охранного предприятия "Сириус-А" Сергея Андрющенко, чья организация осуществляла надзор за Амурским колледжем строительства и ЖКХ, где студент устроил стрельбу, пишет ТАСС.

Андрющенко 39 лет. Он является ветераном боевых действий и пенсионером МВД.

Ранее региональное управление Следственного комитета по Амурской области возбудило уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), в отношении сотрудников строительного колледжа. Кроме того, возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

Напомним, 14 ноября 19-летний учащийся колледжа принес на занятия ружье и устроил стрельбу по сверстникам. В результате его действий погибли двое человек, в том числе он сам. Ранения получили молодые люди 17, 19 и 20 лет.

По данным Минобороны по региону, в колледже имелась тревожная кнопка, которая в тот день использована не была.