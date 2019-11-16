Мать убитой студентки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли с её похорон в реанимацию

Во время похорон убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко её матери неожиданно стало плохо, поэтому на место была срочно вызвана скорая помощь; женщину экстренно госпитализировали.

"Моя жена сейчас в реанимации", - рассказал РБК отец студентки Олег Ещенко.

Похороны девушки прошли в её родной станице на Кубани.

Подполковник МВД Галина Ещенко приезжала в Петербург на следующий день после того, как историк Олег Соколов, с которым жила Анастасия, пытался утопить её останки в Мойке.

Уволенный из СПбГУ доцент Соколов сейчас пребывает в СИЗО "Кресты". В стенах изолятора он пробудет до 8 января 2020 года.

9 ноября историка достали сильно нетрезвым из Мойки с пакетом, в котором покоились части человеческого тела. После этого, уже в больнице, в его рюкзаке обнаружили отрезанные кисти рук и пневматический пистолет. Дома у Соколова полицейские нашли отрезанную голову женщины и пилу. По предварительной версии, доцент застрелил свою 24-летнюю сожительницу Ещенко в ходе ссоры 7 ноября. Он планировал избавиться от улик, выкинув их в мешках в Мойку, а после, надев костюм Наполеона Бонапарта, в чьем образе он постоянно выступал на реконструкциях и часто - лекциях, покончить жизнь самоубийством в стенах Петропавловской крепости.