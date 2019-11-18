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11:58

Шлосберг решил не спешить с заявлениями о борьбе за пост председателя "Яблока"

фото ЗакС политика Шлосберг решил не спешить с заявлениями о борьбе за пост председателя "Яблока"

Политик Лев Шлосберг, лидер псковского отделения "Яблока", попросил у всех, кто желает его видеть в роли председателя старейшей демократической партии, набраться терпения и дождаться проведения внутрипартийных переговоров, которые должны будут пройти открыто и публично. Он считает некорректным заявлять о своих амбициях до этого момента.

"В моем представлении нельзя предлагать себя в качестве человека, отвечающего за всю политическую организацию, без разговора с максимально широким кругом всех, с кем мы можем и должны сейчас говорить. На мой взгляд, уважение к партии является одним из профессиональных условий для будущего лидера партии", - написал он у себя в Facebook.

Нового председателя должны будут избрать на двухдневном съезде в декабре. В последний раз эта процедура проводилась в 2015 году, когда роль формального лидера досталась Эмилии Слабуновой. Уже тогда многие политические аналитики рассматривали Шлосберга как более подходящую фигуру для этой должности. Неформальным лидером "Яблока" до сих пор принято считать основателя партии, Григория Явлинского.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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