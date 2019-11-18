Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве главы Центра "Э" по Ингушетии

Басманный суд Москвы заочно арестовал Курейша Картоева по обвинению в убийстве начальника Центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, передает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря суда Юноны Царевой, срок ареста составит два месяца с момента задержания или эктрадиции Картоева в Россию. Она уточнила, что мужчину обвиняют в убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном обороте оружия. Картоев объявлен в международный розыск.

Эльджаркиев был убит 2 ноября. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что убийство может быть заказным. Есть версия, что главу ингушского Центра «Э» могли убить из-за конфликта с представителями религиозной группы.