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12:59

Защитники Фарфоровского кладбища вступили в полемику с Володиным

фото ЗакС политика Защитники Фарфоровского кладбища вступили в полемику с Володиным

Градозащитники, выступающие против застройки территории бывшего Фарфоровского кладбища, опубликовали открытое обращение к спикеру Государственной думы Вячеславу Володину. В нем они отталкиваются от его же мысли, озвученной в октябре на конференции в Страсбурге, согласно которой следует прекратить "беспокоить" захоронения и начать проявлять больший пиетет к павшим в боях.

"Это (глумление над могилами - прим. ЗАКС.Ру) совершается по воле наших парламентариев, политиков, бизнесменов, строительных корпораций и даже комитетов по охране.  То тут, то там происходят покушения со стороны строительных лобби на территории, которые давно должны были быть признаны мемориальными и неприкосновенными", - говорится в письме.

По мнению авторов заявления, призывы Володина к отказу от двойных стандартов, которые он произнес в адрес Европы, не должны сочетаться с двойными стандартами в России. В качестве печальных петербургских примеров приводятся Пулковские высоты, Невская и Выборгская дубровки, Невский пятачок и Серафимовское кладбище - территории, на которые претендуют застройщики.

Градозащитники попросили депутата взять под личный контроль соблюдение законности в вопросах, связанных с захоронениями.

На месте бывшего Фарфоровского кладбища напротив станции метро "Ломоносовская" ОАО «Ликострой» собирается построить торгово-развлекательный центр.

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