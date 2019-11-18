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16:59

Вишневский о поправке Беглова: По подсчетам проезд в автобусе должен стоить 70 рублей, а в метро - 68

фото ЗакС политика Вишневский о поправке Беглова: По подсчетам проезд в автобусе должен стоить 70 рублей, а в метро - 68

Депутат ЗакСа Борис Вишневский раскритиковал поправку губернатора Александра Беглова о сокращении субсидий на перевозку пассажиров в общественном транспорте.

По словам Вишневского, при урезании субсидий по подсчетам выходит, что проезд в автобусе должен стоить 70 рублей, а в метро - 68. При этом Смольный объявил о повышении цен до 50 и 55 рублей соответственно. «Такого не может быть - экономика в этой части является достаточно точной наукой», - подчеркнул депутат.

Такое повышение тарифов может привести к трем вариантам последствий, считает Вишневский. Либо цены на проезд снова повысят в середине 2020 года, когда годовой объем субсидий закончится, либо объем перевозок существенно сократится, либо при корректировке бюджета весной будут выделены дополнительные средства.

Бюджетно-финансовый комитет поддержал эту поправку – и отклонил предложение Вишневского увеличить субсидии, чтобы сдержать рост платы за проезд. Также комитет отклонил поправки депутата об увеличении финансирования программы расселения коммунальных квартир, о финансировании строительства школы на Охте, о финансировании 10 новых пунктов обогрева для бездомных, об увеличении финансирования грантов на научную деятельность и об увеличении субсидий на улучшение жилищных условий. На том же заседании были одобрены поправки о выделении средств КГИОП, на ремонт судов и столовой Мариинского дворца.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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