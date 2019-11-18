Против сотрудников ЧОП на Шиесе возбудили уголовные дела

Сотрудники частного охранного предприятия "Гарант безопасности", на побои со стороны которых жаловались и продолжают жаловаться экоактивисты на станции Шиес, стали фигурантами уголовного дела, о чем говорится в сообществе "Поморье - не помойка".

"Свершилось... Не всё активистам ходить избитыми и подвергаться преследованиям за несовершённые преступления", - пишут они в новейшем посте.

Согласно опубликованной информации, в материалах дела имеется два эпизода применения физического насилия, августовский и октябрьский. Следственные действия начались.

Отметим, что стычки между противниками возведения мусорного полигона на Шиесе и сотрудниками ЧОП возникали с конца 2018 года. Однако, защищают будущий полигон не только частные охранники. Топливо на стройку в последнее время завозится в сопровождении бойцов Росгвардии, поскольку протестующие неоднократно препятствовали проезду бензовозов.