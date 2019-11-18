В Кремле продолжат читать Tatler и «Караван историй», но откажутся от Vogue

Управление делами президента 18 ноября опубликовало закупку на доставку российской и иностранной прессы для Кремля. В Администрации президента в следующем году будут читать «Коммерсант», «Ведомости», «Новую газету» и другие общественно-политические и деловые газеты. Будут высокопоставленные подписчики и у глянцевых изданий Tatler, «Караван историй» и Grazia.

Подписка на российские издания оценивается в 5,6 млн рублей. На иностранные – в 5,2 млн рублей.

На этот раз в техническом задании закупки отсутствуют сведения о подписчиках конкретных изданий. Два года назад заказчики прессы были указаны поименно, а в 2018 году кремлевские читатели были обозначены номерами.

На первом месте по числу заказанных для АП комплектов в 2020 году традиционно останется «Коммерсант» (85 комплектов вместе с субботним выпуском). Второе по популярности издание в Кремле – «Комсомольская правда». АД выписывает 40 комплектов. На третьей строчке «Московский комсомолец» (38 комплектов). Много читателей и у «Российской газеты» (36 комплектов). У «Ведомостей» в 2020 году будет 33 подписчика в АП. По 25 комплектов заказывают у «Эксперта», «Независимой газеты» и «Известий». «Новую газету» выписывают в количестве 21 комплект.

Высокопоставленные любители спорта будут читать «Спорт-экспресс» и «Советский спорт».

В подписке АП присутствуют и глянцевые издания. По-прежнему в Кремле выписывают Esquire, Tatler, The Hollywood Reporter, «Караван историй». А вот от подписки на Vogue, GQ Russia и Hello в этот раз решили воздержаться, хотя прежде у этих изданий были читатели в АП. Зато теперь в Кремле закажут журнал о моде Grazia.

В целом в перечне 166 наименований российских изданий. В прошлом году в списке был 161 пункт.

Также в АП будут читать 67 различных иностранных изданий. Среди них Time, Washington Post, The Guardian, Le Figaro, Der Spiegel.

Аппарат правительства выписывает 81 изданий. Наибольшей популярностью там пользуются «Коммерсант», «Ведомости», РБК, «Российская газета», «Эксперт» и «Новая газета». На прессу для правительства выделено 3,5 млн рублей.

Для себя же Управление делами президента выписывает всего 49 наименований на сумму 1 млн рублей.