СМИ: Замглавы ФСИН Максименко уходит в отставку Замглавы ФСИН Валерий Максименко подал рапорт об увольнении, пишут Daily Storm и РБК со ссылкой на источники. По данным Daily Storm, Максименко запретили комментировать работу ведомства. Источники связали его отставку с приходом нового директора ФСИН Александра Калашникова. Ранее Максименко объявил, что больше не будет давать устных комментариев, вместо этого СМИ необходимо направлять в ФСИН письменные запросы. При этом он сказал, что не знает, как комментировать некоторые случаи: ему бывает стыдно за коллег.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию" .



Посмотреть общий рейтинг персон. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен